Andrea Bagioli tweede in Córdoba: “Hopelijk komen er nog enkele kansen”

Andrea Bagioli was al een keer derde in de Vuelta a España en gisteren was de Italiaan opnieuw goed voor een podiumplaats. In Córdoba bleek alleen Magnus Cort een tikkeltje sneller in de eindsprint. Na afloop waren er gemengde gevoelens bij de Italiaan van Deceuninck-Quick-Step.

De 22-jarige Bagioli slaagde er donderdag in om de schifting te overleven op de Alto del 14%, de laatste klim van de dag, en kon zich vervolgens opmaken voor een sprint in Córdoba. De jonge Italiaan wist aan de finish rappe mannen als Michael Matthews en Matteo Trentin van zich af te houden, maar het bleek alsnog niet genoeg voor de overwinning.

“Een goed resultaat, maar wilde de zege”

“Het is altijd een goed resultaat om op het podium te staan in een grote ronde, maar ik wilde de zege donderdag”, begint Bagioli zijn verhaal. “Ik reed een goede rit en spaarde energie voor de laatste klim. In de laatste rechte lijn zat ik in het wiel van Cort, hij was de te kloppen man. In de laatste 200 meter gaf ik alles, maar hij was gewoon sterker. Hopelijk komen er nog enkele kansen voor mij deze Vuelta.”

Het is voor Bagioli zijn tweede podiumplek in deze Vuelta. In de zesde etappe, met aankomst op de Alto de la Montaña de Cullera, kwam hij namelijk als derde over de streep. Ook toen ging de ritzege naar Magnus Cort. Bagioli werd ook nog zevende in de openingstijdrit in Burgos.