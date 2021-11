André Luijk doet na twee jaar bij ABLOC CT een stapje terug

André Luijk vertrekt na twee jaar bij ABLOC CT, om zich meer te focussen op zijn maatschappelijke loopbaan. De 25-jarige sprinter uit Nijkerk had een aflopend contract bij de continentale ploeg en zag dat niet verlengd worden.

Luijk stopt niet volledig met wielrennen. Hij zal een stapje terug doen. “Ik weet nog niet waar ik ga rijden volgend jaar, maar wil wel in elk geval doortrainen om minimaal het voorjaar te rijden nog bij een club”, vertelt hij aan WielerFlits.

Na een succesvol 2019, waarin hij onder meer de Zuid-Hollandse Eilandentour, maakte Luijk de overstap van WV Eemland-Smartdry naar ABLOC CT. Hij debuteerde in 2020 in de Tour of Antalya met onder meer een tiende plaats in de slotetappe, maar daarna gooide de coronacrisis roet in het eten. Afgelopen seizoen kwam Luijk mede door gezondheidsproblemen langzaam op gang. De Ronde van Drenthe (48ste) was zijn laatste koers voor ABLOC.

Naast het fietsen bij een clubteam zal Luijk zich ook richten op zijn maatschappelijke carrière, met een baan in de sociale geografie. Daarnaast doet hij bikefittings.