André Greipel succesvol geopereerd aan schouderbreuk vrijdag 14 februari 2020 om 19:48

André Greipel heeft een geslaagde operatie ondergaan aan een breuk in zijn schouder, die hij overhield aan een valpartij op training. De Duitser wordt in mei terug in koers verwacht, meldt Israel Start-Up Nation.

Greipel werd behandeld in een orthopedische kliniek in Keulen. Zijn ploeg Israel Start-Up Nation laat via social media weten dat de verplaatste breuk in de schouderkom succesvol hersteld is. Maandag begint de Duitse sprinter aan zijn revalidatieproces. In mei wordt hij terugverwacht in wedstrijdverband.

In de Tour Down Under maakte Greipel zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team, nadat hij in de winter de deur achter zich dichttrok bij Arkéa Samsic. In de Australische ronde eindigde hij driemaal in de top tien. Daarna volgden de Race Torquay en de Cadel Road Race. Een val tijdens een trainingstochtje zette zijn seizoen echter on hold.

