André Greipel: “Hopelijk zie ik mezelf ook volgend jaar nog in het peloton” zaterdag 30 mei 2020 om 17:46

André Greipel (37) wil zijn carrière pas beëindigen na een volwaardig seizoen. Het betekent dat de Duitser hoopt ook volgend jaar nog profwielrenner te zijn. “Hopelijk zie ik mezelf ook volgend jaar nog in het peloton rijden.”

“Ik wil pas stoppen na een volwaardig seizoen, waarin ik de klassiekers heb gereden en hopelijk ook de Tour de France nog een keer”, zegt de sprinter in gesprek met CyclingNews. “Ik wil mijn carrière zo op een mooie manier afsluiten.”

Momenteel herstelt Greipel van een schouderbreuk, die hij opliep na een val tijdens een training. “Ik ben nog bezig met herstellen. Ik kan al wel weer buiten fietsen, maar het zal zeker nog een maand duren voordat de herstelperiode erop zit. De schouder doet niet zo veel pijn meer, maar ik wil zeker weten dat ik al mijn kracht weer terug heb.”

Mocht het seizoen nog hervat worden, dan zal Greipel er dus staan. De Duitser zelf heeft echter nog zijn twijfels bij een voortzetting van het seizoen. “Er zijn belangrijkere dingen in het leven. Een herstart zou mooi zijn, maar ik ga door de onzekerheden nu nog geen uitspraken over mijn programma doen.”

Greipel is overigens einde contract bij zijn team Israel-Start-Up Nation. Dit seizoen behaalde de Duitser al enkele ereplaatsen in de Tour Down Under voor zijn nieuwe team.