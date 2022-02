André Greipel geniet van pensioen: “Ik wil graag onderdeel blijven van de wielerwereld”

André Greipel beëindigde afgelopen seizoen zijn indrukwekkende loopbaan. Na zestien jaar als prof, waarin hij 158 overwinningen boekte, zwaaide hij voor eigen publiek af tijdens de Sparkassen Münsterland Giro. In gesprek met WielerFlits vertelt hij trots terug te kijken op zijn carrière, maar ook dat de keuze om te stoppen de juiste was.

De Duitser was als VIP aanwezig bij de Tour of Antalya, de eerste koers sinds zijn pensioen. “Vooraf dacht ik dat het heel gek zou zijn om hier langs de kant te staan, maar het voelt goed. Het is een bevestiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt”, vertelt Greipel.

In de toekomst hoopt de 39-jarige weer meer betrokken te raken bij de wielersport, maar de manier waarop, is nog een vraag. “Ik wil heel, heel graag een onderdeel blijven van de wielerwereld, maar ik wil vooral uitvinden wat ik zelf wil. Daar neem ik mijn tijd voor”, legt hij uit.

De eerste stappen in de wielrennerij is hij alweer aan het zetten. Zo werkt hij op dit moment samen met brillen- en helmenproducent UVEX. “Dat was tien jaar terug écht een toonaangevend high performance merk. Het is een leuke uitdaging om hen terug het profwielrennen in te krijgen. Ik vind het ook heel interessant om hierover te leren; wat is belangrijk in de sport, feiten over de veiligheid, enzovoort.”

Dit weekend lees je op WielerFlits een uitgebreid interview met Greipel, waarin hij terugblikt op zijn loopbaan als prof, vooruitblikt op zijn nieuwe carrière en zijn licht laat schijnen op het huidige peloton.