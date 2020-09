Andere rol voor Tom Dumoulin: “Ik word nu de laatste man voor Roglic” maandag 7 september 2020 om 18:42

Tom Dumoulin heeft de eindzege in de Tour de France uit zijn hoofd gezet. De Limburger begon als medekopman aan de ronde, maar schikt zich vanaf nu in de rol van helper voor kopman en geletruidrager Primoz Roglic. “We hopen de gele trui naar Parijs te brengen, maar als ik niet kan volgen, dan is het de bedoeling dat ik doorrijd. Dan zien we wel waar het eindigt”, zegt Dumoulin op de rustdag.

“Als ploeg doen we het geweldig”, geeft Dumoulin aan in een van de weinige gesprekken die hij heeft met de media. “Persoonlijk had ik er meer van gehoopt, maar of ik dat mocht verwachten na zo’n lange inactiviteit? Misschien niet. Ik ging er open in en uiteindelijk was het balen dat het in de Pyreneeën qua prestaties een beetje tegenviel.”

“Al de hele week zat ik niet met een goed gevoel op de fiets, daarom was het geen verrassing dat het dit weekend niet echt liep. Elke dag heb ik gevochten voor wat ik waard was, en ik had gehoopt dat ik er doorheen zou komen in de Pyreneeën. Dan sta ik hier met een iets minder gevoel, maar nog steeds heel kort in het klassement”, aldus de huidige nummer 14 in de rangschikking, op ruim drie minuten van Roglic.

‘Laatste man voor Roglic’

De rol van Dumoulin verandert. Hij is geen beschermde renner meer. “Ik word nu de laatste man voor Primoz, maar mijn rol is ook om daarna volle bak door te rijden tot de finish. Het is niet de bedoeling om rustig naar de finish te peddelen”, legt hij uit.

Dumoulin ziet zichzelf niet snel ten aanval trekken. “Als het toevallig een keer past in het plan van het verdedigen van de gele trui, dat ik meesluip in een gevaarlijke ontsnapping, waardoor anderen achter mij aan moeten rijden? Als dat zo uitkomt, dan zullen we dat zeker doen. Maar normaal verwacht ik dat wij de gele trui gaan verdedigen. De kans is klein dat dat plan mogelijk gaat zijn.”

Jumbo-Visma nam in de eerste week vaak het heft in handen. Dumoulin is ervan overtuigd dat de ploeg dat nog twee weken vol kan houden. “Iedereen heeft geleden de afgelopen week”, zegt hij. “Wij hebben vooral op kop gereden toen het voor iedereen zwaar was. Het was gewoon een zware week en ik denk dat wij in staat zijn om dat nog twee weken te doen. Vanaf nu zullen etappezeges op een lager pitje staan. We gaan niet zo snel meer volle bak rijden om een groep terug te halen.”

‘Bergop waren de laatste twee dagen vrij eerlijk’

Dumoulin zag geletruidrager Primoz Roglic een prima indruk maken in de eerste week. “Hij is kalm en gefocust. Op dit moment ziet het er goed uit. Hij voelt zich goed en sterk, maar hij heeft ook gezien dat hij zuinig moet zijn, omdat concurrenten als Pogacar en Bernal ook een heel hoog niveau hebben. We moeten het slim blijven aanpakken. Bergop waren de laatste twee dagen vrij eerlijk, de derde week gaat doorslag geven wie de meest frisse benen heeft.”

Dumoulin vindt de tweede week van de Tour ‘redelijk meevallen’. Hij ziet twee ritten die interessant zijn voor het klassement. Zelf heeft hij nog wel doelen voor de rest van de Tour. “Ik hoop zelf nog te verbeteren. Dat is mijn grootste doel, naast het winnen van de gele trui. Dat ik voel dat ik weer bij de besten van de wereld hoor. Daar kwam ik net iets voor tekort de afgelopen week. Of het gaat lukken weet ik niet, maar het kan wel deze Tour”, zegt hij lachend.