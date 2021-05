Anastasiia Chursina soleert naar de winst in de Vuelta a Burgos

Anastasiia Chursina heeft de tweede rit van de Vuelta a Burgos gewonnen. In Villarcayo kwam de Russische renster van Alé BTC Ljubljana solo over de aankomst, nadat ze meer dan 65 kilometer in de aanval reed.

Vroeg in de etappe trokken verschillende rensters in de aanval, maar de eerste echte ontsnapping kwam achter de naam van Rachel Langdon. De Britse renster reed enige tijd alleen vooruit, maar op de Alto de Bocos, na 27 kilometer de eerste klim van de dag, was alles weer bij elkaar. Na de afdaling van deze klim ontstond een kopgroep met drie vrouwen, met Anastasiia Chursina, Heidi Franz en Antri Christoforou.

De drie vrouwen pakten vier minuten voorsprong, tot het peloton met nog 35 kilometer te gaan ging versnellen. Op de Alto Retuerta, na 22 kilometer de tweede klim, dunde het peloton door toedoen van SD Worx stevig uit, terwijl Chursina op de klim haar medevluchters loste. Franz kon in de afdaling nog even terugkeren, maar dan reed Chursina opnieuw bij haar weg. De Russische begon dan solo aan de laatste zeventien kilometer.

Het verschil met de eerste achtervolgende groep, met daarbij ook Anna van der Breggen, Demi Vollering en Annemiek van Vleuten, was anderhalve minuut. Omdat de achtervolgsters het niet eens werden, kon Chursina weer uitlopen. De Russische wist weg te blijven en na 97 kilometer solo de overwinning binnen te slepen. Het was het grootste sportieve succes uit haar profcarrière. Ruim een minuut later won Alice Barnes de sprint om de tweede plek.