Amy Pieters: “SD Worx is in de breedte nog sterker geworden”

Interview

Nieuwe naam, nieuwe hoofdsponsor, een flink aantal nieuwe rensters, maar dezelfde ambities: veel winnen en aan de top blijven. Dat is SD Worx, voorheen Boels-Dolmans, in een notendop. Tweevoudig wereldkampioene koppelkoers Amy Pieters is toe aan haar vijfde jaar bij de formatie. Ze constateert in gesprek met WielerFlits dat de selectie van de Women’s WorldTour-ploeg er niet minder om is geworden, terwijl ze zelf ook stappen heeft gezet.

SD Worx presenteerde zich in het Centrum Ronde van Vlaanderen na een verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad, de eerste wedstrijd van het seizoen voor de Nederlandse Women’s WorldTour-ploeg die al vele jaren toonaangevend is. De Omloop was vorig seizoen een van de laatste wedstrijden voor de coronastop. Pieters was tijdens het openingsweekend actief op het WK Baanwielrennen, waarna ze pas in augustus haar eerste wegkoers reed.

Pieters kijkt met gemengde gevoelens terug op vorig jaar. “Op het WK Baanwielrennen werd ik samen met Kirsten Wild wereldkampioen op de madison, dus wij zaten nog in de euforie. Dat vervolgens alle wedstrijden werden afgelast was natuurlijk heel vervelend, maar voor mij persoonlijk was het goed om eens een stap terug te doen zonder de druk van wedstrijden.”

Pieters wisselt al jaren de baan continu af met de weg. Helemaal toen bekend werd dat de Olympische Spelen een jaar zouden worden uitgesteld kreeg ze een unieke kans om eens een periode geen koersen te rijden. “Je traint altijd om zo goed mogelijk te zijn in wedstrijden. Als je heel doelgericht naar de Spelen toewerkt, vergeet je soms om je heen te kijken.”

‘Beste seizoen ooit’

“Tijdens de coronastop kon ik echt weer eens terug naar de basis. Ik kon de tijd nemen om aan mezelf te werken en dingen te verbeteren. Wat heb ik bereikt, wat mis ik nog en waar ga ik aan werken? Wat dat betreft was het ook een ontzettend leerzame periode.”

“In de afgelopen jaren heb ik zo weinig tijd gehad om echt veel rustig te fietsen. Het was fijn om daar tijd voor te hebben. Ik merk dat ik hierdoor ook echt stappen heb kunnen maken. Maar op een gegeven moment ga je de koersen wel missen hoor (lacht). Ik heb gemerkt dat ik ook wel echt fiets voor de wedstrijden. In het coronaseizoen heb ik gemerkt dat mijn basis echt is verbeterd. Misschien was er niet de overwinning waar ik op hoopte, maar ik denk wel dat ik mijn beste seizoen ooit heb gereden. Ook als ploeg hebben we het gewoon erg goed gedaan.”

Ook ’s winters verliep het anders dan anders voor de 29-jarige Pieters. “Ik heb eigenlijk voor het eerst een volledige winter op de weg kunnen draaien. Dat geeft aan de ene kant rust, maar de baanwedstrijden zorgen ook voor veel afleiding. Voor mij is het ook een manier om te testen hoe ik ervoor sta. Dat zal nu de komende wedstrijden duidelijk moeten worden. Maar ik ben net als de ploeg goed de winter uit gekomen.” De concurrentie is dus gewaarschuwd.

Olympische Spelen

“Als alles blijft zoals het nu is heb ik een prima programma tot aan de Spelen. Tot juni rijd ik in principe alles op de weg. Het hele voorjaar, hopelijk de Thüringen Ladies Tour en het NK op de weg. Vlak daarna is het EK baanwielrennen al en vanaf dan gaat de focus helemaal op Tokio.” Daar mikt Pieters samen met Kirsten Wild op goud op de koppelkoers. “Het hoofddoel van dit seizoen.”

Als de Spelen tenminste doorgaan. Pieters blijft voorlopig echter optimistisch. “Ik heb van de week weer met Kirsten op de baan getraind en toen hadden we het er wel over. We zeiden: we gaan er maar vanuit dat het doorgaat. Wij hebben het niet in de hand, we kunnen er ook niets over zeggen. Omdat het zo’n groot evenement is hopen we dat ze het niet zomaar gaan cancelen.”

Meer klimsters

Niet alleen is de ploeg van Pieters van naam veranderd, het rooster is ook flink gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Hoe kijkt Pieters daar tegenaan? “We waren altijd al heel sterk, maar ik denk dat we in de breedte nog sterker zijn geworden. Zo hebben we veel meer klimsters dan de voorbije jaren. Ik vind het leuk om te zien dat we op dit gebied meer zijn ontwikkeld. Ook met het oog op de toekomst is dit fijn en goed.”

Demi Vollering en Ashleigh Moolman-Pasio zijn er deze winter bij gekomen. “Niet de minsten”, weet Pieters. Ook Nikola Nosková, Niamh Fisher-Black en Anna Shackley vindt Pieters aanwinsten voor SD Worx. “In de koers zie je pas wat iemand echt aan kan en hoe iemand ergens op reageert, maar op trainingskamp voelde het alsof we al heel lang samen rijden.”

Investeren in de toekomst was nodig ook. 2021 wordt immers het laatste seizoen van Jolien D’Hoore en Anna van der Breggen, terwijl Chantal van den Broek-Blaak na het voorjaar van 2022 in de ploegleiderswagen stapt. “Drie sterke schakels die straks wegvallen”, vat Pieters het samen. Gaat dat haar in de toekomst een grotere rol binnen de ploeg en meer kansen op succes opleveren, bijvoorbeeld in het voorjaar?

Spelletje

“Zo zie ik het niet. Voor mij voelt het nu ook alsof we allemaal evenveel kansen hebben. De een pakt misschien wat meer kansen dan de ander, maar ik weet dat iedere wedstrijd een mogelijkheid is. Als Anna, Chantal en Jolien straks zijn gestopt is het voor mij meer de vraag hoe we dat als ploeg op gaan vangen. Er moeten weer twee of drie nieuwe meiden voor in de plaats komen.”

“Het is onze kracht dat we kunnen spreiden, dat het niet op een renster aankomt. We staan met zes aan de start en we kunnen in principe allemaal winnen. Het is een manier van koersen die heel goed bij mij past. We zijn vrij, maar onderaan de streep denken we aan elkaar en willen we met elkaar winnen. Dat is ook zo fijn aan het rijden bij deze ploeg”, concludeert Pieters, net als de andere rensters. “Het is fantastisch om met zulke sterke meiden te koersen en samen het spelletje te kunnen spelen. Daar geniet ik echt van.”

Selectie SD Worx 2021

Anna van der Breggen

Chantal van den Broek-Blaak

Karol-Ann Canuel

Elena Cecchini

Jolien D’Hoore

Niamh Fisher-Black

Ashleigh Moolman-Pasio

Nikola Nosková

Amy Pieters

Anna Shackley

Lonneke Uneken