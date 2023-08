Amy Pieters kan zelfstandig lopen en ook weer fietsen

“Het was de vraag of ze ooit wakker zou worden. Dus als je ziet wat ze allemaal kan, is dat heel fijn”, geeft Vreugdenhil mee. “Ze kan nu lopen, fietsen op een driewieler en ze kan zelfstandig de trap op. Als mensen Amy zien, denken ze vaak op basis daarvan dat het heel goed met haar gaat.”

Praten is op dit moment niet mogelijk voor Pieters. Dit heeft te maken taalstoornis die het gevolg is van niet aangeboren hersenletsel. Ook taalbegrip is zeer moeilijk voor de Nederlandse. Dat brengt soms moeilijke situaties met zich mee. “Ze snapt niet wat er aan de hand is. Dat kan soms prettig zijn voor haar, omdat ze in het moment leeft. Ze kan daardoor genieten van de kleine dingen. Maar het is heel dubbel. (…) Nu begrijpt ze niet waarom ze moet trainen of revalideren. Daarom wil ze soms niet. Dat proberen we wel uit te leggen, maar een half uur later is ze dat weer kwijt.”