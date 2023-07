Amy Pieters maakt fysiek ‘grote stappen’, maar onzekerheid over mentale progressie

Er is een nieuwe update over de situatie van Amy Pieters, die in december 2021 een zwaar trainingsongeluk had en sindsdien aan het revalideren is. Fysiek maakt zij ‘grote stappen’, maar de mentale vooruitgang blijft achter. Dat valt te lezen op amypieters.nl.

“Voor Amy is het besef van dag en tijd moeilijk”, lezen we op de site. “Als wij haar zeggen dat ze 32 jaar is geworden (1 juni was haar verjaardag), dan kijkt ze ons verbaasd en vol ongeloof aan. Praten lukt haar nog steeds niet, dat maakt het iets uitleggen aan elkaar er niet makkelijker op. Haar geheugen werkt kort, heel kort. Het is intensief en soms ook pijnlijk te beseffen dat wat Amy ziet, meemaakt en ervaart, dat dit maar van korte duur is. Vanuit Amy gedacht is dat wellicht juist haar geluk, het niet bewust beseffen en weten wat haar is overkomen.”

Pieters luistert wel aandacht, als haar verteld wordt wat er is gebeurd, maar kan zich dat later niet herinneren. “Als we hier dan later op de dag weer op terugkomen, dan weet zij niet waar het over gaat. Amy lijkt zich niet te beseffen wat zij mist en niet meer kan. De verbazing die zij ons dan toont valt zwaar. Zij leeft zelf onbevangen in het heden. Amy heeft ook moeite om zich te beseffen waar zij is, waar zij heen moet of welke richting er gekozen moet worden. Amy heeft hierdoor altijd hulp nodig. Zelfstandig iets ondernemen lukt haar nog niet.”

Lach

Ondanks alles, is Pieters iedere dag vrolijk. “Haar lach maakt dan een hoop goed. Echter ons verdriet, om de oude Amy te missen, die blijft. Het accepteren hiervan is vrijwel onmogelijk en wennen doet het nooit. Op sommige momenten zien we echt wel wat van de oude Amy terug, dus houden wij hoop. Het verloop van hersenletsel is niet te voorspellen. Wel is door ervaring aan te geven wat de verwachtingen zijn.”

Pieters werkt momenteel nog aan haar herstel in het Daan Theeuwes Centrum, maar op die plek kan zij geen grote stappen meer zetten, klinkt het. “Naar de toekomst toe wordt iedere dag in het Daan Theeuwes Centrum nog hard gewerkt. Fysiek heeft Amy hele grote stappen gemaakt. Dit is goed om te zien. Het is tevens een valkuil.”

“Amy gaat fysiek erg goed, maar de vooruitzichten vanuit haar mentale situatie zijn vooralsnog niet zoals wij die zo graag willen horen en zien. Hoewel Amy hierin ook nog steeds progressie laat zien, lijkt het vooralsnog niet voldoende om zelfstandig te kunnen wonen. Het is erg onzeker in hoeverre zij hier nog progressie in kan maken, en wat haar mogelijkheden nog gaan zijn. Zal het voldoende worden? Wij houden echter hoop en geven nooit op. Amy heeft ons immer vaker versteld doen staan.”

Andere plek om te revalideren

Door haar forse cognitieve beperkingen en haar afasie (taalstoornis) is de revalidatie in het Daan Theeuwes Centrum niet langer passend. “Dit betekent niet dat Amy is uitbehandeld, of dat haar revalidatie stopt. Het betekent wel dat er nu gekeken en gezocht wordt naar een andere plek waar Amy nu het beste terecht kan om een vervolg te krijgen op haar revalidatie. Amy heeft 24 uur per dag zorg en hulp nodig. Door rust, routine en veiligheid hopen wij dat Amy meer zelfstandigheid kan opbouwen en ook hopen wij zo dat het Amy lukt om uiteindelijk weer te kunnen praten.”

“Er wordt gezocht naar een warme en veilige plek waarbij zij naast een gerichte revalidatie ook een leuke en goede dagbesteding heeft. Voor haar geliefde en naasten is ook dit een zware en lastige periode. Het is ontzettend moeilijk om in te schatten waar Amy het beste terecht kan. Een thuis anders als haar eigen huis, dit wordt nog een lastige opgave en het is heel moeilijk om iets te vinden wat op onze wensen voor Amy aansluit. Het zijn vooruitzichten die wij graag heel anders hadden gezien. Toch geven wij de hoop niet op, zolang er progressie is dan kan Amy ons nog steeds doen verbazen.”

Meer informatie over de Amy Pieters foundation: www.amypieters.nl