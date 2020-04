Amstel Gold Race organiseert virtuele toerversie dinsdag 14 april 2020 om 14:54

De Amstel Gold Race kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. Voor de populaire toertocht, die normaliter een dag voor de profwedstrijden wordt verreden, organiseert de Amstel Gold Race aanstaande zondag een virtuele editie, waar iedereen vanuit huis aan kan deelnemen.

“We hebben er alles aangedaan om het Amstel Gold Race weekend toch op alternatieve wijze door te laten gaan. Met de virtuele Amstel Gold Race richten we ons op iedereen die de uitdaging aan wil gaan, zowel de toerfietsers als de profrenners. Ook de fans kunnen meegenieten, kortom precies waar het Amstel Gold Race weekend voor bedoeld is.”

“Het wordt geen wedstrijd, maar een gezamenlijke toertocht. We hebben gekozen voor een parcours van 26 kilometer, dit is niet al te lang maar de uitdaging is er zeker, want de venijnige klimmetjes uit de finale van de Amstel Gold Race zitten er allemaal in. Inmiddels hebben ook een aantal profrenners toegezegd en wordt het initiatief ondersteund door het Oranje Peloton van de Nederlandse Loterij”, aldus Leo van Vliet, koersdirecteur Amstel Gold Race.

De toertocht zal verreden in de virtuele omgeving van online fietsplatform Bkool. Het Spaanse platform organiseerde eerder deze maand de virtuele Ronde van Vlaanderen. Wie beschikt over een smarttrainer kan deelnemen aan de toertocht. Bkool biedt een proefperiode aan van dertig dagen, waardoor deelnemen kosteloos.

De 26 kilometer lange toertocht bevat de beklimmingen van de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en als klapstuk natuurlijk de Cauberg in Valkenburg aan de Geul. Er zijn zondag drie starttijden: 11.00, 12.00 of 13.00 uur.

Nieuwe datum 2020

De organisatie van de Amstel Gold Race werkt ook nog altijd aan een nieuwe datum op de wedstrijdkalender. Of dat gaat lukken, is nog onzeker. De organisatie overlegt met de UCI en gaat voor een volledig Amstel Gold Race weekend voor zowel de mannen als de vrouwen, maar zeker ook de toerversie waar jaarlijks 15.000 toerfietsers aan deelnemen.