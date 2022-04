Amstel Gold Race: Madouas kopman Groupama-FDJ, Hirschi leidt UAE Emirates

Groupama-FDJ en UAE Emirates hebben hun zeventallen voor de Amstel Gold Race gepresenteerd. Het Franse team rekent vooral op Valentin Madouas, bij UAE Emirates is Marc Hirschi de voornaamste kanshebber. Laatstgenoemde ploeg heeft Juan Sebastián Molano in de uiteindelijke selectie vervangen door Oliviero Troia.

Hirschi rijgt de laatste weken de ereplaatsen aaneen, nadat hij lange tijd uit de roulatie was na een heupoperatie. Bij zijn terugkeer in Per Sempre Alfredo won hij meteen. UAE Emirates heeft echter ook nog andere mannen aan het vertrek die mogelijk kunnen verrassen, zoals Matteo Trentin en Juan Ayuso. Naast de genoemde namen, bestaat het team uit de Emiraten uit Finn Fisher-Black, Ivo Oliveira en Alexys Brunel.

Bij Groupama-FDJ is Madouas goed op dreef. De Fransman eindigde in de Ronde van Vlaanderen als derde, nadat hij ook al zevende werd in de E3 Saxo Bank Classic. Het parcours van de Amstel Gold Race moet hem ook liggen: in 2019 reed hij al eens naar een negende plek. Dit jaar zal hij voornamelijk gesteund worden door renners die we in de Vlaamse wedstrijden ook al aan het werk zagen: Stefan Küng, Kevin Geniets, Olivier Le Gac, Fabian Lienhard, Quentin Pacher en Tobias Ludvigsson