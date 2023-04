Amstel Gold Race: Jayco AlUla rekent op Sobrero bij afwezigheid van Matthews

Matteo Sobrero is zondag de kopman van Jayco AlUla in de Amstel Gold Race. Michael Matthews, die meermaals heeft verklaard een groot liefhebber te zijn van de klassieker in Zuid-Limburg, zit niet in de selectie. De Nederlandse inbreng bij Jayco AlUla komt van Jan Maas.

“In de Ronde van het Baskenland voelde ik me heel goed en had ik echt een goede vorm”, zegt Sobrero, die twee vierde plaatsen en een tweede plek behaalde in de zesdaagse rittenkoers. Ook eindigde hij als zestiende in het algemeen klassement. “In eerste instantie was het een voorbereidingskoers voor de Ardennenklassiekers, maar de vorm was heel goed, dus dat geeft me nog meer vertrouwen voor de Amstel dit weekend.”

“Ik heb de Amstel, de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik nog niet eerder gereden, dus alles is nieuw voor. En eerlijk gezegd weet ik niet wat ik moet verwachten. Maar ik ben heel gemotiveerd met het team om bij mijn debuut een goed resultaat te behalen in de Amstel Gold Race dit weekend.”

Naast Sobrero, beschikt Jayco AlUla zondag ook over Zdeněk Štybar, Luke Durbridge, Christopher Juul Jensen, Lawson Craddock, Alexandre Balmer en Jan Maas. Laatstgenoemde debuteerde vorig jaar in de Amstel Gold Race met een veertigste plaats. Matthews, die in Parijs-Nice een coronabesmetting opliep en daarna nog niet op niveau was, is er dit jaar dus niet bij. In 2022 eindigde hij nog als zevende. In totaal eindigde hij drie keer in de top-vijf van de Nederlandse heuvelklassieker.

