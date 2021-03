Amstel Gold Race hoopt vrijdag op duidelijkheid voor editie 2021

Aankomende vrijdag hoopt Amstel Gold Race duidelijkheid te krijgen of de editie van 2021 kan doorgaan. De organisatie is met de veiligheidsregio Zuid-Limburg in gesprek over de veiligheidseisen waaraan de heuvelklassieker moet voldoen om op zondag 18 april georganiseerd te worden in coronatijden.

Namens de Amstel Gold Race voeren verantwoordelijken Leo van Vliet en Roy Packbier de gesprekken met de veiligheidsregio. Naar verwachting wordt deze week nog antwoord gegeven op de vraag of de mannen- en de vrouwenkoers verreden kunnen worden.

Het plan dat Van Vliet en Packbier gepresenteerd hebben voor de Amstel Gold Race van 2021, is er een zonder publiek en met een lokale omloop van ongeveer 18 kilometer tussen Valkenburg en Maastricht. Vorig jaar, toen de koers twee keer afgelast werd, lag een dergelijk plan ook op tafel. Daar ging de veiligheidsregio toen niet mee akkoord.

“We gaan in ieder geval voor een wedstrijd op een parcours dat makkelijk af te sluiten is voor bezoekers van buiten. Er zal geen sprake zijn van een VIP-dorp of iets dergelijks”, vertelde koersdirecteur Leo van Vliet in februari.