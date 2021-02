Amstel Gold Race mikt op lokale omloop van 18 kilometer

Wedstrijddirecteur Leo van Vliet gaat ervan uit dat de Amstel Gold Race dit jaar wel kan doorgaan. De organisatie mikt op een wedstrijd over een lokale omloop van zo’n 18 kilometer, vergelijkbaar met de alternatieve ronde die voor afgelopen najaar was voorzien.

“We zijn druk bezig lijntjes te leggen met alle instanties, zodat we niet voor verrassingen komen te staan”, vertelde Van Vliet aan persagentschap ANP. Afgelopen najaar was al het plan om de koers op een afgesloten parcours te verrijden. De organisatie was nagenoeg helemaal klaar, maar in de laatste weken voor de start werd bekend dat sportevenementen voortaan zonder publiek moesten worden gehouden. De wedstrijddirecteur kon niet garanderen dat omwonenden binnen zouden blijven, wat vervolgens de afgelasting betekende.

“We moeten er nu voor zorgen dat we niet tot het laatste moment wachten om bijvoorbeeld te weten wat de burgemeesters en andere lokale instanties ervan vinden. We gaan in ieder geval voor een wedstrijd op een parcours dat makkelijk af te sluiten is voor bezoekers van buiten. Er zal geen sprake zijn van een VIP-dorp of iets dergelijks. De omwonenden, vakantieparken, hotels en restaurants langs het parcours hebben we vorig jaar al benaderd en ze waren toen heel positief en meegaand. We proberen nu ook zo goed mogelijk te communiceren”, aldus Van Vliet.

De Amstel Gold Race voor mannen en vrouwen staat op de kalender voor zondag 18 april.