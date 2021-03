Amstel Gold Race gaat waarschijnlijk door: “We zijn heel dichtbij”

Aankomende vrijdag hoopt de Amstel Gold Race duidelijkheid te krijgen of de editie van 2021 kan doorgaan. Koersdirecteur Leo van Vliet is meer dan hoopvol. “We zijn heel dichtbij. Het is 80 tot 90% procent zeker dat de koers doorgaat”, zo laat hij weten aan radiozender BNR.

De organisatie is met de veiligheidsregio Zuid-Limburg in gesprek over de veiligheidseisen waaraan de heuvelklassieker moet voldoen om op zondag 18 april georganiseerd te worden in coronatijden. Namens de Amstel Gold Race voeren verantwoordelijken Leo van Vliet en Roy Packbier de gesprekken met de veiligheidsregio.

Een paar ‘streepjes’

Naar verwachting wordt vrijdag of begin volgende week antwoord gegeven op de vraag of de mannen- en de vrouwenkoers verreden kunnen worden. “Het is heel spannend. Er moeten nog een paar streepjes af, maar we zijn heel dichtbij. Het maakt me niet zoveel uit of het vrijdag of maandag is, als er maar een ja komt. We hopen op een snelle go.”

Het plan dat Van Vliet en Packbier gepresenteerd hebben voor de Amstel Gold Race van 2021, is er een zonder publiek en met een lokale omloop van ongeveer 18 kilometer tussen Valkenburg en Maastricht. Vorig jaar, toen de koers twee keer werd afgelast, lag een dergelijk plan ook op tafel. Daar ging de veiligheidsregio toen niet mee akkoord.