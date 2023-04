Amstel Gold Race: EF Education-EasyPost rekent op kopman Neilson Powless

EF Education-Easy Post rekent in de Amstel Gold Race op kopman Neilson Powless. De Amerikaan toonde zich dit seizoen al meerdere keren in de klassiekers en is een van de favorieten voor de zege. Powless wordt bijgestaan door onder meer Mikkel Honoré en Ben Healy, de nummer twee van de Brabantse Pijl.

Lees ook: Voorbeschouwing: Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?

Powless zal zondag voor de eerste keer in zijn carrière de Amstel Gold Race betwisten. De renner van EF Education-Easy Post heeft met andere woorden geen ervaring met de wegen in Nederland. Toch wordt Powless gezien als een van de favorieten. Dit seizoen scoorde hij op quasi alle terreinen. In de bergen van Parijs-Nice klom hij met de beste, maar ook op de heuvels in de Vlaamse eendagskoersen behoorde hij tot de sterkste renners in koers.

Samen met Honoré en Healy kan Powless een sterk trio vormen. Honoré en Healy maken ook hun debuut in de Nederlandse klassieker. Honoré toonde een aantal positieve signalen in de laatste Belgische klassiekers, Healy was afgelopen woensdag dan weer zeer sterk in de Brabantse Pijl.

Arkéa-Samsic met Barguil

Bij Arkéa-Samsic schuiven ze Warren Barguil naar voren. De Fransman werd in 2016 vijftiende in de Amstel Gold Race. De laatste twee edities is hij goed voor een notering in de top-25. De 31-jarige Barguil krijgt steun van onder meer Mathis Le Berre en Clémént Champoussin.