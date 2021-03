Amstel Gold Race deelt wildcards uit: Alpecin-Fenix automatisch uitgenodigd

De organisatie van de Amstel Gold Race heeft zes wildcards uitgedeeld voor 18 april 2021. Alpecin-Fenix, dat in 2019 de laatste editie won met Mathieu van der Poel, is als winnaar van de Europe Tour 2020 automatisch uitgenodigd. Ook Arkéa-Samsic was al verzekerd van een wildcard.

De andere wildcards zijn gegaan naar de Belgische ploegen Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-WB, het Russische Gazprom-Rusvelo en de Noorse talentenploeg van Uno-X. Die laatste formatie maakte de afgelopen weken in enkele Belgische eendagskoersen indruk met hun koerswijze en ook een podiumplek in Le Samyn.

Naast deze zes genoemde ProTeams zijn alle negentien WorldTour-ploegen verplicht om deel te nemen aan de Amstel Gold Race. De WorldTour-klassieker van organisator Leo van Vliet maakte vorige week bekend dat het ondanks de coronamaatregelen door kan gaan.

In 2019 gingen de wildcards van de Nederlandse heuvelklassieker naar Corendon-Circus, Roompot-Charles, Bardiani-CSF, Israel Cycling Academy, Sport Vlaanderen-Baloise, Vital Concept-B&B Hotels en Wanty-Gobert. Vorig jaar ging de Amstel Gold Race niet door.

