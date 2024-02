zondag 25 februari 2024 om 17:57

Amerikaanse zeges in Omloop van het Hageland en Clasicá de Almería

Twee Amerikaanse rensters gingen er vandaag met de zege vandoor. In de Omloop van het Hageland won de Amerikaanse Kristen Faulkner van EF Education-Cannondale, terwijl Lauren Stephens van Cynisca Cycling zegevierde in de Clasic’ de Almería.

In de Omloop van het Hageland koos Faulkner al met nog 64 kilometer te gaan voor de aanval vanuit het peloton. Ze sloeg meteen een flink gat en raapte al snel de laatste vroege vluchter op, die ze niet veel later achterliet.

Mischa Bredewold (SD Worx) viel aan vanuit het peloton, waaruit een achtervolgende groep met een aantal grote namen als Liz Deignan en Puck Pieterse ontstond. Faulkner hield echter knap stand en soleerde naar de overwinning. Bredewold werd nog wel tweede.

Sprint à deux in Almería

In Spanje won Stephens in een duel met de Oekraïense Yuliia Biriukova van Human Powered Health. De Zwitserse Linda Zanetti, eveneens van Human Powered Health won de sprint om de derde plaats. Haar ploeggenote Marit Raaijmakers was op de negende plek de beste Nederlandse.