donderdag 21 september 2023 om 14:49

Amerikaans toptalent (17) gelinkt aan INEOS: “Hij is als Evenepoel, maar vermoedelijk met meer vermogen”

Rijdt Andrew August volgend jaar al in de WorldTour? Het 17-jarige talent heeft een aanbieding van Hagens Berman Axeon afgeslagen en is volgens GCN dichtbij een overstap naar INEOS Grenadiers.

August is Amerikaans kampioen tijdrijden bij de junioren, maar betwistte dit jaar ook meerdere wedstrijden in Europa. Zo won hij (met meer dan zes minuten voorsprong op de nummer twee) de Grand Prix West Bohemia (1.1), werd hij tweede in de Vredeskoers (2.Ncup) en zegevierde hij in de tijdrit van de SPIE Internationale Juniorendriedaagse (2.1). Daarnaast was hij ook de beste in de Ain Bugey Valromey Tour (2.1), waar hij bovendien twee (berg)etappes won.

August is ook actief in het veld. Afgelopen winter schreef hij de Koppenbergcross op zijn naam en kroonde hij zich in deze discipline tot Amerikaans juniorenkampioen. Op het WK in Hoogerheide kwam hij kort na de start ten val.

“Hij is als Remco, maar vermoedelijk met meer vermogen”

Momenteel rijdt August voor Hot Tubes Cycling. Onder meer Lawson Craddock, Matteo Jorgenson en Magnus Sheffield kwamen in het verleden uit voor deze Amerikaanse juniorenploeg. Volgens Toby Stanton – de oprichter en manager van het team – heeft August echter nog meer potentie dan de genoemde namen. “Ik heb deze ploeg nu 32 jaar en hij is de meest getalenteerde renner die ik heb gehad of heb gezien”, zei Stanton tegen GCN.

“Hij is afgelopen januari met INEOS op trainingskamp geweest op Mallorca en heeft daar testen ondergaan. Hij had een Vo2-max van 92. Ze zeiden dat ze niemand hebben die kan doen wat hij kan doen. Hij is als Remco (Evenepoel, red.), maar vermoedelijk met meer vermogen.”