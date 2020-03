Amerikaan Young klopt Grosu in openingsrit Tour de Taiwan zondag 1 maart 2020 om 08:58

Eric Young is de Tour de Taiwan (2.1) begonnen met een overwinning. De 31-jarige Amerikaan van het continentale Elevate-Webiplex Pro Cycling versloeg in de openingsrit naar Taipei Eduard Michael Grosu en Manuel Peñalver. Young is tevens de eerste leider in de vijfdaagse rittenkoers.

Young bleek na een etappe van slechts 83,2 kilometer sneller dan Grosu, die als favoriet begon aan de vlakke openingsetappe van de Tour de Taiwan. Het is voor de ervaren Amerikaan niet de eerste zege uit zijn carrière. Zo won hij in het verleden al etappes in de Tour of Utah, Tour of the Gila en de Tour de Korea.

De Tour de Taiwan gaat morgen verder met een heuveletappe naar Jiaobanshan Park, terwijl de renners dinsdag opnieuw een pittige rit krijgen voorgeschoteld met onderweg een beklimming van eerste categorie. Vorig jaar ging de eindzege naar Jonathan Clarke, maar de Australiër is er niet bij om zijn titel te verdedigen.

De organisatie kan wel rekenen op twee ProTeams met Burgos-BH en Nippo-Delko One Provence. Het is vanuit Nederlands oogpunt uitkijken naar de prestaties van Jeroen Meijers en André Looij, die beiden uitkomen voor SSOIS Miogee. WielerFlits sprak eerder nog uitgebreid met de twee renners over hun Aziatische belevenissen.