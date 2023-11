woensdag 1 november 2023 om 08:42

Ambitieuze Jeffrey Hoogland valt vanavond ook wereldrecord op de 200 meter aan

Jeffrey Hoogland is na een succesvolle poging op de piste van Aguascalientes in Mexico de nieuwe houder van het wereldrecord op de kilometer-tijdrit, maar de Nederlandse baantopper is nog niet klaar. Hoogland zal vanavond namelijk ook een gooi doen naar het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start.

Dit heeft de KNWU laten weten na de succesvolle wereldrecordpoging op de kilometer-tijdrit. “Jeffrey Hoogland had een reservedag voor 1 november als hij het wereldrecord vandaag (dinsdag, red.) niet had verbroken. Door het resultaat is hij vastberaden om woensdag ook het wereldrecord op de 200 meter op zijn naam te zetten”, valt te lezen op de website van de Nederlandse wielerbond.

Zijn tweede recordpoging in twee dagen tijd is gepland voor 21.00 uur Nederlandse tijd. Nicholas Paul is de man die het record op de 200 meter nu nog in handen heeft. De sprinter uit Trinidad & Tobago kwam in 2019 op hoogte in Bolivia tot een tijd van 9,100 seconden.

De 200 meter met vliegende start – de baanrenner in kwestie maakt eerst snelheid en zet dan een tijd neer over 200 meter – wordt normaal gebruikt als kwalificatie bij sprinttoernooien.