Ambitieuze Alexander Kristoff: “Mijn doel is honderd profzeges behalen voor ik stop”

Alexander Kristoff kende met vijf zeges een uitstekend 2022. De Noor, die deze winter Intermarché-Wanty-Gobert verruilt voor Uno-X, wil de komende jaren op deze voet doorgaan. “Mijn doel is honderd professionele overwinningen behalen voordat ik stop”, zei hij tegen TV2 Norge.

Momenteel heeft Kristoff 86 profzeges op zijn palmares, maar de 35-jarige renner heeft nog even de tijd om daar veertien overwinningen aan toe te voegen. Hij staat de komende drie jaar namelijk onder contract bij Uno-X. “Honderd is een mooi getal, dat bovendien niet zo ver weg is. Ik denk dat ik ongeveer vijf koersen per jaar zal winnen. Dit jaar heb ik er vijf gewonnen, dus als ik het nog drie jaar kan doen, zal ik niet ver vanaf zijn.”

Kristoff was dit seizoen de beste in onder andere de Scheldeprijs, maar op WorldTour-niveau zegevierde hij sinds de openingsrit van de Tour de France 2020 niet meer. Gabriel Rasch, die deze winter als ploegleider de overstap maakt van INEOS Grenadiers naar Uno-X, denkt echter dat daar de komende jaren weer verandering in kan komen. “Bij Intermarché heeft hij waanzinnig veel wedstrijden gereden, dus ik denk dat het mogelijk is om hem tijdens de belangrijkste races beter te ondersteunen”, aldus Rasch. “Dan zal hij beter zijn als het er echt toe doet.”