Amber Kraak komt net tekort voor winst in Plouay: “Kan leven met tweede plaats”

De Classic Lorient Agglomération – Trophée Ceratizit (1.WWT), beter bekend als de Grote Prijs Plouay, werd gisteren beslist in een sprint-a-deux. Amber Kraak moest daarin haar meerdere erkennen in Mavi Garcia. “Met een tweede plek kan ik zeker leven. Dit is een heel mooi resultaat”, zegt de 28-jarige ex-roeister op de site van Jumbo-Visma.

Kraak had in de finale zelf een kopgroep van veertien geforceerd. Daarna was ze de enige die Mavi Garcia kon volgen, toen de Spaanse een demarrage plaatste. “Voor mij was het één van de eerste keren dat ik mee kon doen in de finale en dat ging me best goed af”, aldus Kraak, die in 2019 stopte met roeien en datzelfde jaar begon met het rijden van wielerwedstrijden. Pas halverwege vorig seizoen sloot ze zich aan bij Jumbo-Visma Women.

Richting de sprint had Kraak de kop, waardoor Garcia uit haar wiel kon komen. “Door mijn geringe ervaring speelde ik het spelletje niet goed. Ik durfde niet achterom te kijken, omdat ik bang was dat de groep terug zou komen. Het was een beetje op safe. Een volgende keer maak ik het Garcia iets moeilijker op de finishlijn.”

Op de site van Jumbo-Visma vertelt Kraak ook nog over wat allemaal aan de ultieme finale voorafging. “Ik kon me voor het eerst iets sparen in het begin van de wedstrijd. Linda (ploeggenote Linda Riedmann, red.) zat in de goede ontsnapping, maar door het achtervolgingswerk van FDJ en Canyon kwam alles terug bij elkaar. Vervolgens deed Linda een mooie lead-out aan de voet van de klim, waarna ik aanviel en in de kopgroep terecht kwam. Ik voelde me best fris op de klimmetjes en heb hard gewerkt om de ontsnapping draaiende te houden.”