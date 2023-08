Amber Kraak boekt eerste UCI-zege in carrière

Een mooi succes voor Amber Kraak. In La Périgord Ladies snelde zij naar haar eerste zege op UCI-niveau. De Nederlandse van Jumbo-Visma reed vlak voor het ingaan van de laatste kilometer van de Franse eendagskoers op gewiekste wijze weg van Jade Wiel (FDJ-SUEZ) en Clara Emond (Arkéa).

Emond reed lang vooruit in de finale van de 1.2-koers, maar Kraak wist daar met de Franse Wiel naartoe te rijden. Kort voor de finish begon het spel, waarin Kraak de overhand had. Zij reed slim weg van Emond en Wiel.

Kraak is bezig aan haar tweede volledige seizoen bij Jumbo-Visma. De voormalig roeister sloot zich in de zomer van 2021 aan bij de Nederlandse ploeg. Ze was in 2022 al succesvol in de Volta Limburg Classic en daarnaast won ze bergklassement van de Ronde van Scandinavië (’22). Ook wist ze bijna de GP de Plouay op haar naam te schrijven, maar in La Périgord Ladies lukt het kraak dus voor het eerst om een wedstrijd op UCI-niveau af te maken.