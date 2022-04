Amaury Capiot voor Ronde van Vlaanderen: “Ik hoop mijn prestatie uit 2020 te verbeteren”

Amaury Capiot is een van de speerpunten van Arkéa Samsic voor de Ronde van Vlaanderen. De sprinter, woensdag al dertiende in Dwars door Vlaanderen, kijkt uit naar de voorjaarsklassieker in eigen land en hoopt daar zijn 22e plaats uit 2020 te overtreffen.

“De Ronde van Vlaanderen heeft voor mij een speciale betekenis: het is een Monument, en de grootste eendagswedstrijd in Vlaanderen. Het is bijna een feestdag op die dag. Ik ben er zeker van dat het zondag langs de weg geweldig zal zijn met veel toeschouwers”, vertelt Capiot op de website van zijn ploeg.

Voor de Belgische renner wordt het zijn vierde deelname aan De Ronde. “Twee jaar geleden eindigde ik rond de top twintig. Ik hoop die prestatie dit jaar te verbeteren en nog dichter bij de besten te komen, ook al weet ik dat je in deze koers ook geluk moet hebben, want het niveau tussen de renners ligt heel dicht bij elkaar.”

In je kansen geloven en tegen jezelf zeggen ‘waarom niet’, is volgens de 28-jarige coureur de sleutel. “De grote kasseiklassiekers beginnen met de Ronde van Vlaanderen, en daarna komt Parijs-Roubaix waarmee deze flandriencyclus wordt afgesloten.”

Verder is het bij Arkéa Samsic uitkijken naar Matis Louvel. De 22-jarige Fransman was woensdag negentiende in Dwars door Vlaanderen na podiumplaatsen in de Vuelta a Murcia en de Classic Loire Atlantique. Een andere interessante naam is allrounder Connor Swift. Kévin Ledanois, Christophe Noppe, Markus Pajur en Clément Russo maken de ploeg compleet.

Selectie Arkéa Samsic voor Ronde van Vlaanderen (3 april)

Amaury Capiot

Kévin Ledanois

Matis Louvel

Christophe Noppe

Markus Pajur

Clément Russo

Connor Swift