Amaury Capiot boekt eerste profzege in Marseille: “Hier was ik naar op zoek”

Amaury Capiot was heel opgelucht dat hij in de GP La Marseillaise zijn eerste profoverwinning had behaald. In de Zuid-Franse eendagskoers versloeg hij de wereldkampioen van 2019 Mads Pedersen in de eindsprint.

Capiot was zijn ploeg Arkéa Samsic dankbaar voor al het werk. “De ploeg heeft in de finale heel goed voor mij gewerkt. Maxime Bouet was een perfecte gids voor ons op deze wegen die hij uit zijn hoofd kent”, was de Belg complimenteus over zijn in Marseille woonachtige ploeggenoot. “Ik wil mijn ploeggenoten bedanken en ben heel blij, want dit is mijn eerste succes op professioneel niveau.”

Het gaf Capiot een voldaan gevoel om voor het eerst in acht jaar als beroepsrenner te winnen. “Dit was echt waar ik dit jaar naar op zoek was. Nairo (Quintana, red.), Warren (Barguil) en Nacer (Bouhanni) zijn de aangewezen kopmannen om de meeste wedstrijden te winnen, maar achter hen is er ook een groep renners waar Connor (Swift), Dan (McLay) en ik deel van uitmaken en wij kunnen ook koersen winnen.”

Volgens Capiot had Swift vrij spel tot de beklimming van Route des Crêtes, daarna was het voor de Belg. “De ploeg heeft me op de moeilijke momenten perfect bijgestaan. Ze reden voorbeeldig en brachten me voor de sprint op de juiste plaats.”