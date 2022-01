Amanda Spratt maakt rentree in Santos Festival of Cycling

Amanda Spratt zal aankomend weekend weer een rugnummer opspelden, enkele maanden nadat ze werd geopereerd aan een vernauwde heupslagader. De 34-jarige renster van Team BikeExchange-Jayco zal in actie komen tijdens het Santos Festival of Cycling.

De 34-jarige Australische slaagde er vorig jaar maar niet in om haar normale niveau te halen. De klimster had steeds een slecht gevoel op de fiets. Op aanraden van haar BikeExchange-ploegarts liet ze zich onderzoeken op een vernauwde slagader en dat bleek te kloppen. Na een operatie begon Sprat aan een lange revalidatie, maar ze is nu vlak voor het begin van het nieuwe seizoen weer fit genoeg om te koersen.

Stap voor stap

Toch probeert Spratt de verwachtingen te temperen. “Ik kan inmiddels weer redelijk fatsoenlijk trainen. Ik kon vlak voor de kerstdagen weer beginnen met fietsen en het gaat tot nu toe, buiten een hamstringblessure, goed. Ik begin me weer een beetje fit te voelen en de power komt langzaam terug. Ik ben echter nog ver af van mijn topvorm. Toch kijk ik ernaar uit om weer te koersen en opnieuw deel uit te maken van de ploeg.”

Team BikeExchange-Jayco rekent vanaf zondag in het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under, ook op Georgia Baker, Alex Manly, Ruby Roseman-Gannon en Amber Pate. De driedaagse rittenkoers eindigt op dinsdag 25 januari. De mannenkoers begint twee dagen later op donderdag 27 januari.