Álvaro José Hodeg vijfde bij rentree: “Helaas konden we niet winnen” maandag 27 januari 2020 om 12:03

Álvaro José Hodeg viert in de Vuelta a San Juan zijn rentree na zijn zware crash in de Tour de l’Eurométropole, nu bijna vier maanden geleden. De Colombiaan van Deceuninck-Quick Step werd in San Juan vijfde.

Hodeg moest door zijn valpartij in de Tour de l’Eurométropole noodgedwongen een punt achter zijn seizoen zetten. Bij zijn crash in de Belgische najaarswedstrijd brak hij meerdere botten en moest bijna anderhalve maand op bed blijven liggen. In de Vuelta a San Juan maakte hij zijn comeback met een vijfde plek. “Ik ben blij om weer te kunnen koersen. Mijn ploeggenoten deden het geweldig, maar we konden helaas niet winnen. We blijven het proberen”, reageerde hij.

De openingsetappe was er lange tijd eentje zonder grote moeilijkheden, maar een valpartij op drieënhalve kilometer van de finish zorgde plots toch voor chaos, waarbij ook Hodeg’ ploegmaat Remco Evenepoel op het asfalt lag. Een select peloton trok dan richting de finish. Deceuninck-Quick Step herpakte zich en kwam onder de rode vod opnieuw naar voren voor zijn sprinter Hodeg. De Colombiaan leek kansrijk, maar zag nog enkele renners langszij komen.

Tegenwind

“Door de valpartij raakten we wat achterop, maar Styby (Zdeněk Štybar, red) wachtte en bracht ons terug”, blikte Hodeg’ lead-out Bert Van Lerberghe terug. “Op een kilometer van de streep schoven we naar voren en Álvaro toonde dat hij de benen had, maar de laatste vijftig meter waren er net te veel aan met de tegenwind. We wonnen dan vandaag wel niet, maar de week is nog maar net begonnen. We hebben vertrouwen in nieuwe kansen.”

Contento por volver a competir en la @vueltasanjuanok. Mis compañeros hicieron lo posible por dejarme en la mejor posición pero no se dio. Volveremos a intentarlo 💪🏼 I’m happy to be back racing again. My teammates did a great job but we couldn’t get the win. We’ll keep trying 💪🏼 pic.twitter.com/MfKrIRJOhp — Alvaro Hodeg (@alvaro_hodeg) January 27, 2020