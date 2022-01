Álvaro José Hodeg maanden uit de roulatie vanwege pols- en enkelblessure

Álvaro José Hodeg had zich zijn start bij UAE Emirates ongetwijfeld anders voorgesteld. De 25-jarige Colombiaanse sprinter kampt met een pols- en enkelblessure en zal de eerste maanden van het seizoen niet in actie komen.

Zijn werkgever UAE Emirates laat vandaag in een persbericht weten dat Hodeg kampt met een hardnekkige blessure. “We wensen Álvaro het allerbeste met zijn herstel. Het is een zware blessure, maar we hebben er alle vertrouwen in dat hij in de tweede helft van het seizoen sterk zal terugkeren en zijn oude niveau weer zal bereiken”, laat Mauro Gianetti, teammanager van UAE Emirates, weten.

De verwachting is dat Hodeg in mei pas weer een rugnummer kan opspelden. De rappe Colombiaan kent met andere woorden een valse start voor UAE Emirates. Hodeg reed de voorbije seizoenen voor de Quick-Step-ploeg van Patrick Lefevere. Vorig jaar wist hij drie keer als eerste over de streep te komen in een wedstrijd. De renner kende succes in de Tour de l’Ain en de Ronde van Slowakije en was de snelste in de Grote Prijs Marcel Kint.

UAE Emirates heeft ook al een ‘vervanger’ aangekondigd voor de geblesseerde Hodeg. Maximiliano Richeze mag, nadat zijn contract eerder niet werd verlengd, toch nog een halfjaar langer bij de ploeg blijven. De Argentijn zal afscheid nemen na de Giro d’Italia.