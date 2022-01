Maximiliano Richeze blijft toch nog een halfjaar bij UAE Emirates

De carrière van Maximiliano Richeze leek er na afgelopen seizoen op te zitten, omdat zijn contract bij UAE Emirates in eerste instantie niet werd verlengd. De 38-jarige Argentijn mag nu echter toch nog een tijdje bij zijn huidige ploeg blijven. Richeze zal tot en met de Giro d’Italia als een soort vervanger optreden voor Álvaro José Hodeg, die de komende maanden niet in actie kan komen.

Hodeg kampt met een pols- en enkelblessure en moet eerst een paar maanden revalideren, zo laat UAE Emirates weten in een persbericht. Dit biedt kansen voor Richeze, die nu toch een halfjaar langer doorgaat bij het team. De ervaren sprintaantrekker neemt afscheid na de Giro d’Italia, want dan verwacht UAE Emirates dat Hodeg weer zijn rentree kan maken in het peloton.

De Giro d’Italia als afscheidskoers

“Ik ben blij om weer aan te sluiten en de ploeg te kunnen helpen. Ik heb er twee geweldige jaren doorgebracht en het is een speciale groep. Ik ben Mauro (Gianetti, de teammanager van UAE Emirates, red.) dankbaar. Ik kan nu op mijn manier afscheid nemen als wielrenner. Het lijkt me een passend einde, stoppen na de Giro d’Italia. Ik kijk ernaar uit om weer een rugnummer op te spelden”, aldus Richeze.

Richeze werd prof in 2006 en reed sindsdien onder meer voor CSF Group-Navigare, Lampre-Merida, Quick-Step en UAE Emirates. Hij ontpopte zich bij de laatste ploegen vooral als een gewaardeerde lead-out man, die topsprinters als Marcel Kittel, Elia Viviani en Fernando Gaviria naar tal van zeges loodste. Zelf won hij onder meer in de Vuelta a San Juan, Ronde van Zwitserland en de Giro d’Italia.