Álvaro Hodeg sprint naar winst in openingsrit Tour de l’Ain

De eerste etappe van de Tour de l’Ain 2021 is gewonnen door Álvaro José Hodeg. De kopman van Deceuninck-Quick-Step was na een vlakke etappe van 141 kilometer als eerste aan de finish in Bourg-en-Bresse. Hij bleef Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) en Bryan Coquard (B&B Hotels) ruim voor.

De kopgroep van de dag werd in twee schuiven gevormd. Josu Etxeberia (Caja Rural-Seguros-RGA) en Alexander Tarlton (Duitse selectie) waren al ontsnapt en kregen later aansluiting van Antoine Duchesne van Groupama-FDJ. Zij kregen een voorsprong van niet meer dan vier minuten. In het peloton werd de achtervolging geleid door Deceuninck-Quick-Step en Arkéa-Samsic.

Sprintersploegen nemen initiatief

In het laatste koersuur schommelde het verschil tussen de drie koplopers en het peloton iets onder de twee minuten. Op 25 kilometer van de finish stak B&B Hotels even een handje bij in de achtervolging, maar veel initiatief nam de ploeg van kopman Bryan Coquard ook weer niet. Deceuninck-Quick-Step en Arkéa-Samsic reden op hun beurt voor respectievelijk Álvaro José Hodeg en Nacer Bouhanni.

Etxeberia was de eerste vluchter die ingerekend werd door het peloton. Na de door Tarlton gewonnen bergsprint, op 24 kilometer van de meet, liet de Spanjaard zich uitzakken. Niet veel later was het ook einde verhaal voor Duchesne en Tarlton, zij werden precies tien kilometer van het einde opgeslokt. Wat volgde was een snelle finale waarin ook gevallen werd, onder meer door enkele renners van Delko.

Hodeg rondt ploegwerk af

Pierre Latour probeerde namens TotalEnergies nog een sprint te voorkomen, maar zijn aanvalspoging werd onschadelijk gemaakt door Deceuninck-Quick-Step. De blauwe trein nam het commando over in de laatste twee kilometer en leidde Hodeg uitstekend uit. De Colombiaan leek even verrast te worden door een vroege sprint van Coquard, maar counterde die goed en sprintte naar de zege.

Bouhanni werd uiteindelijk tweede, Coquard derde. Met Florian Vermeersch (zevende) en Dries De Bondt (tiende) eindigden twee Belgen in de top-10. Hodeg is door zijn ritzege ook meteen de eerste leider in de Franse driedaagse. Vrijdag staat een zwaardere rit op het programma, maar is de finale wel vlak.