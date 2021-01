Alvarado wint strijd om tweede plek in Wereldbeker

Lucinda Brand was bij de vrouwen al zeker van eindwinst in de Wereldbeker, maar de strijd om de tweede plaats moest in Overijse nog worden beslist. Aan haar overwinning had Ceylin del Carmen Alvarado ruimschoots genoeg om Denise Betsema in die strijd voorbij te steken.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Eindklassement vrouwen

1. Lucinda Brand – 180 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 142 punten

3. Denise Betsema – 129 punten

4. Clara Honsinger – 102 punten

5. Blanka Kata Vas – 100 punten

6. Sanne Cant – 86 punten

7. Annemarie Worst – 79 punten

8. Manon Bakker – 71 punten

9. Puck Pieterse – 66 punten

10. Anna Kay – 63 punten