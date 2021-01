Alvarado: “We hebben het zijn allen heel hard gemaakt voor elkaar”

Ceylin del Carmen Alvarado sprak van een ‘heel harde strijd’ na haar zege in de Wereldbeker van Overijse. “We hebben het met zijn allen heel hard gemaakt voor elkaar. Heel mooi dat ik het dan kan afmaken.”

Alvarado kwam tijdens de wedstrijd ten val in een afdaling, waarbij ze bijna onder de afzetting door schoof. Ze kon echter snel opkrabbelen en weer verder rijden. “Ik had geluk dat ik me nog kon vasthouden aan het lint, anders had ik wat verder naar beneden gelegen. Daar had ik wat geluk.”

Uiteindelijk maakte de wereldkampioene toch in de afdalingen steeds het verschil. “Bergop zijn we min of meer gelijk aan elkaar. Bergaf kwam het neer op techniek en daarin was ik vandaag de beste. Of ik nu de beste Alvarado ben een week voor het WK? Ik ben nog niet helemaal waar ik wil zijn na mijn stage, maar dit geeft alvast een supergoed gevoel.”