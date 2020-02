Alvarado nieuwe leidster in UCI-ranking na wereldtitel, Van der Poel nog steeds onbedreigd dinsdag 4 februari 2020 om 10:42

Ceylin del Carmen Alvarado heeft Annemarie Worst afgelost als nummer één in de UCI-ranking. Alvarado heeft haar machtsgreep te danken aan haar wereldtitel, die zij afgelopen week greep in het Zwitserse Dübendorf. Bij de mannen staat Mathieu van der Poel nog steeds onbedreigd op de eerste plaats, al zal hij de komende weken nog wat punten kwijtraken.

Sanne Cant zakte na haar twaalfde plaats op het wereldkampioenschap maar liefst drie plaatsen op de UCI-ranking. De Belgische veldrijdster vindt zichzelf nu terug op de zesde plaats. Lucinda Brand (vijfde), Maghalie Rochette (vierde) en Yara Kastelijn (derde) passeerden haar op de ranglijst. Vooral de stijging van Kastelijn is opvallend: enkele weken geleden stond zij nog zesde.

UCI-ranking veldrijden elite-vrouwen 04-02-2020

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2328 punten

2. Annemarie Worst – 2245 punten

3. Yara Kastelijn – 1483 punten

4. Maghalie Rochette – 1482 punten

5. Lucinda Brand – 1480 punten

6. Sanne Cant – 1359 punten

7. Katherine Compton – 1251 punten

8. Katerina Nash – 1158 punten

9. Clara Honsinger – 1073 punten

10. Inge Van der Heijden – 1069 punten

Volledige ranking vrouwen

Er is weinig veranderd in de top-10 bij de mannen. Tom Pidcock en Corné van Kessel hebben van stuivertje gewisseld, maar daar blijft het verder bij. De komende weken kunnen er echter nog veranderingen optreden. Mathieu van der Poel, die nu bovenaan staat, zal de aankomende weken nog punten verliezen omdat zijn seizoen ten einde is gelopen. Toon Aerts zal de Nederlander, mits zijn eigen prestaties constant blijven, in dat geval passeren.

Verder is de stijging van Ryan Kamp opmerkelijk. De Nederlander is na zijn wereldtitel bij de beloften de nummer veertien van de wereld: Kamp is tien plaatsen gestegen. Daarmee passeert hij onder meer crossers als Joris Nieuwenhuis en Tom Meeusen.

UCI-ranking veldrijden elite-mannen 04-02-2020

1. Mathieu van der Poel – 2400 punten

2. Toon Aerts – 2229 punten

3. Eli Iserbyt – 2061 punten

4. Laurens Sweeck – 1757 punten

5. Michael Vanthourenhout – 1634 punten

6. Lars van der Haar – 1490 punten

7. Quinten Hermans – 1467 punten

8. Tom Pidcock – 1323 punten

9. Corné van Kessel – 1322 punten

10. Felipe Orts Lloret – 1134 punten

Volledige ranking mannen