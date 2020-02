Alvarado na nieuwe zege: “Ik voelde me wat vermoeid” zondag 16 februari 2020 om 15:08

Ceylin del Carmen Alvarado blijft maar winnen in haar regenboogtrui. De renster van Alpecin-Fenix won gisteren al de laatste Superprestigewedstrijd in Middelkerke en bleek vandaag de sterkste in de Vestingcross van Hulst. “Ik voelde me toch wat vermoeid na de wedstrijd van gisteren”, zo vertelt ze in het flashinterview.

Alvarado vocht in het Zeeuwse Hulst opnieuw een spannend duel uit met haar landgenote Annemarie Worst. Het kwam net als in Middelkerke aan op de laatste ronde en opnieuw wist Alvarado naar de zege te vlammen. “Het was een spannende strijd met Annemarie”, zo kijkt de stralende winnares terug op de cross.

“Annemarie was zeer sterk, maar ik wist dat ik de koppositie moest vasthouden. Het was namelijk lastig inhalen op dit parcours. Het is mooi dat ik opnieuw weet te winnen.” De cross in Hulst werd gekenmerkt door wel zeer hevige windstoten, met dank aan storm ‘Dennis’. “We moesten echt in lastige omstandigheden crossen.”

“Zo stond je na het afwerken van de lange loopstrook bergop gewoon stil door de wind. Je moest echt oppassen dat je niet werd omgewaaid”, aldus een lachende Alvarado. Het is voor de Rotterdamse overigens de laatste cross van het seizoen.