Alvarado kent perfect weekend met zege in Vestingcross Hulst zondag 16 februari 2020 om 14:44

Ceylin del Carmen Alvarado kende een perfect weekend voor haar werkgever Alpecin-Fenix. De wereldkampioene won gisteren al de Superprestigecross van Middelkerke, maar was vandaag ook de beste in de Vestingcross van Hulst. Alvarado rekende na een spannend gevecht af met Annemarie Worst, Denise Betsema werd derde.

Het veldritseizoen loopt op zijn einde. Zo stond vandaag de laatste Nederlandse wedstrijd op het programma in het Zeeuwse Hulst. Het was lang de vraag of de Vestingcross überhaupt kon worden verreden vanwege storm ‘Dennis’, maar de organisatie liet gisteren al weten dat de afsluitende Ethias Cross gewoon kon doorgaan, al werden er wel een aantal veiligheidsmaatregelen genomen.

Start uitgesteld vanwege omvallende boom

Toch was de organisatie genoodzaakt om de start van de Ethias Cross voor vrouwen met een kwartier uit te stellen, aangezien er door de harde wind een boom op het parcours was gevallen. Hierdoor begonnen de dames om 14.00 uur aan de cross, met wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, haar grote uitdaagster Annemarie Worst en Denise Betsema als grote favorieten voor de dagzege.

Het was echter Eva Lechner die als eerste het veld indraaide. De Italiaanse kampioene werd gevolgd door de Britse Anna Kay en de Nederlandse Inge van der Heijden, terwijl Alvarado, Worst en Betsema een vrij rustige start kenden. Na goed vier minuten zagen we echter een wisseling van de wacht: Lechner werd afgelost door Alvarado, die een flinke versnelling uit haar benen perste op het hobbelige en technische parcours.

Alvarado en Worst rijden opnieuw weg

Het tempo van de wereldkampioene bleek te machtig voor Lechner, die haar eigen tempo moest rijden en steeds meer terrein verloor. Dit bleek het sein voor Worst om de Italiaanse te passeren en een flinke tussenspurt te plaatsen, in de hoop om in één ruk naar Alvarado te rijden. Dit bleek geen probleem voor Worst, die samen met haar grote rivale begon aan de tweede ronde.

Na één ronde zagen we een vertrouwd beeld, met Worst en Alvarado aan kop van een cross. Kay gaf aan de streep vijf seconden toe, Van der Heijden volgde op tien tellen terwijl Lechner haar start al moest bekopen. De Italiaanse volgde samen met Ellen Van Loy en Alicia Frank op dertien seconden. En Denise Betsema? De Texelse kende opnieuw een matige start en was dus op achtervolgen aangewezen.

Achtervolgende Betsema komt op stoom

Betsema wist in het vervolg van de cross nog aardig wat rensters voorbij te rijden. Zo reed ze bij het ingaan van de voorlaatste ronde al in vierde positie, slechts enkele meters achter Kay, maar de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal moest nog altijd vijftien seconden goedmaken op Alvarado en Worst. De twee koploopsters reden flink door, maar moesten nog beginnen aan die allesbeslissende slotronde.

Worst en Alvarado lieten het tempo wat zakken net voor het ingaan van de laatste ronde, waardoor Betsema nog gevaarlijk dichtbij kwam. Die laatste maakte echter een foutje op een van de vele heuveltjes, verloor kostbare seconden, maar kwam in de slotfase toch nog op vijf tellen van de twee leidsters. Dit was het moment voor Worst om er een snok aan te geven, wat funest bleek voor de winstkansen van Betsema.

Alvarado is opnieuw de beste

Worst nam het initiatief in de slotronde, maar het was Alvarado die met een goed getimede versnelling enkele meters voorsprong wist te pakken. De wereldkampioen leek even ribbedebie, maar Worst wist het gat met Alvarado weer te dichten. De vice-wereldkampioene wilde zelfs op en over Alvarado, maar Worst maakte zelf een foutje op het laatste heuveltje en daarmee was de zege binnen voor Alvarado.

Ethias Cross Hulst 2020

Uitslag vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Annemarie Worst

Denise Betsema

4. Anna Kay

5. Marion-Norbert Riberolle

6. Shirin van Anrooij

7. Ellen Van Loy

8. Inge van der Heijden

9. Alicia Frank

10. Manon Bakker