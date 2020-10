Alvarado en Worst beginnen in Gieten aan hun veldritseizoen

Gisteren won ze de MTB-wereldbekermanche voor beloften in het Tsjechische Nové Mesto, volgende zondag begint Ceylin del Carmen Alvarado aan haar veldritseizoen. De Nederlandse is een van de vijf wereldkampioenen in de openingsproef van de Superprestige in Gieten. Ook Annemarie Worst neemt haar plaats opnieuw in.

Een vernieuwde omloop (compacter en lastiger), wedstrijden zonder publiek en een aangepast programma door de nieuwe Covid-19-maatregelen. Dat zijn de belangrijkste items in een persbericht dat de organisatoren van de veldrit in Gieten vandaag de wereld instuurden. “Met pijn in het hart hebben we de jeugdwedstrijden moeten schrappen”, zegt Jantienus Warners van Stichting Wieler Promotion Oostermoer.

“Dubbel jammer, want we hadden net een wedstrijd voor dames junioren toegevoegd. We dragen in Gieten het jeugdwielrennen hoog in het vaandel. Helaas gaan dit jaar alleen de twee elite-wedstrijden door. Wedstrijden waaraan wel de beloften kunnen deelnemen.” De dames starten om 16.00 uur, de mannen gaan om 17.15 uur van start. Dit om de (tv-) concurrentie met Gent-Wevelgem zoveel mogelijk te mijden.

Vijf wereldkampioenen

85 mannen en 75 dames zullen aan de Nijslootsweg aan de start staan. Onder hen vijf wereldkampioenen. Ryan Kamp (U23), Thibau Nys (junioren, maar ondertussen U23), Ceylin del Carmen Alvarado (elite), Marion Norbert Riberolle (U23) en Shirin van Anrooij (junioren, maar ondertussen U23).

In vergelijking met de voorbije dameswedstrijden in Lokeren en Kruibeke maakt naast Ceylin del Carmen Alvarado ook Annemarie Worst haar debuut in Gieten. Bij de mannen is Quinten Hermans opnieuw competitieklaar na zijn zware val in het Critérium du Dauphiné, half augustus. Van Aert, Van der Poel, Merlier en Vermeersch zijn nog op de weg actief, Pidcock rijdt nog het WK mountainbike.

TV

Beide wedstrijden in Gieten zijn in Nederland op tv live te bekijken via RTV Drenthe (en uitgesteld op Eurosport), in België kan u sowieso afstemmen op Telenet en Proximus. Of er ook een live op Eurosport Player (online) komt, is voorlopig niet duidelijk.