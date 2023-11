zondag 26 november 2023 om 15:34

Alvarado baalt van te veel fouten in Dublin: “Had ook niet de beste benen”

Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar leidende positie in het klassement van de Wereldbeker veldrijden verstevigd, maar kon de manche in Dublin niet winnend afsluiten. Ze beet zich stuk op landgenote Lucinda Brand en strandde op de tweede plaats. “Dit is het beste wat kon vandaag”, erkende ze in het flashinterview.

“Aan de ene kant ben ik een beetje teleurgesteld, maar ook wel blij, want er zaten twee sterke rensters achter mij”, doelt ze op Zoe Bäckstedt en Marie Schreiber, die ze ruim achter haar hield. “Ik had vooral moeite om een ritme te vinden vandaag en Lucinda was heel sterk. […] Misschien had ik ook niet de beste benen.”

Wat het grote verschil maakte op het zware en modderige parcours in Dublin? “Mijn fouten. Ik maakte er te veel. Lucinda deed het zonder en dat maakte een groot verschil. Dit parcours paste ook heel goed bij haar, met veel lange rechte stukken en veel wattages. Ze heeft het ook heel erg verdiend.”

Halverwege de wedstrijd haakte Alvarado met haar stuur in een hek, waardoor ze stil kwam te staan en dure secondes verloor. “Elk klein foutje kost toch weer secondes en dat waren er net iets te veel. Ik bleef na dat moment in de hekken wel doorrijden, maar het bleef lastig om zij ook nog versnelde.”

Achter Alvarado was Bäckstedt knap derde. Ze hield Marie Schreiber achter haar en mocht zich, net als in Dendermonde, melden op het podium. “Ik ben een beetje moe, eerlijk gezegd”, lacht ze. “Dat had ik niet verwacht, want het regende heel hard. Meer dan tijdens de verkenning. Maar dat speelde wel in mijn voordeel en dat vond ik leuk.”

“Ik was een beetje nerveus bij de start, maar heb alles gegeven en het kwam uiteindelijk allemaal goed. Het was erg leuk in de modder, dit was echt mijn type wedstrijd hier. Al mijn kleding was bruin van de modder, maar dit was perfect voor mij. Dankjewel Dublin!”