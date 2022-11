‘Als Wout van Aert ooit een grote ronde wil winnen, is de komende Tour een gouden kans’

Podcast

Het is een vraag die de gemoederen al een paar weken bezighoudt: kies je komend jaar voor de loodzware Giro d’Italia of toch voor de veelzijdige Tour de France? De discussie komt ook voorbij in de WielerFlits Podcast. “Het Tour-parcours is interessant, omdat het niet gemaakt is voor de allerbeste klimmers. Een coureur kan er winnen komende zomer en niet per se een ronderenner”, vindt Youri.

Al snel komt de aap uit de mauw. “Merijn Zeeman zei al dat de Giro er ook heel interessant uitziet voor Tourwinnaar Jonas Vingegaard”, gaat Youri verder. “Dat snap ik wel. Vingegaard vind ik minder ‘coureur’ dan Primož Roglič. Maar omdat er een coureur kan winnen en het is nog begin november: waarom niet Wout van Aert uitspelen als kopman in de Tour?”

Maxim legt vervolgens uit dat het plan om de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix te winnen, veel hoger staat bij Jumbo-Visma. “Dat bijt elkaar toch niet? Van Aert heeft de laatste jaren in de Tour aangetoond dat hij heel goed kan klimmen”, kaatst Youri terug. “De laatste drie jaren is hij steeds bij de eerste 21 geëindigd in het eindklassement, in een dienende rol.”

“Als hij dezelfde vorm kan vasthouden die hij nu in de eerste helft van de Tour 2021 liet zien, dan wil ik het nog wel eens zien. Als er één ploeg is die hem hierbij zou kunnen helpen, dan is dat voor mij Jumbo-Visma”, onderstreept Youri. “Als Team Sky dat in het verleden kon met baanrenners Bradley Wiggins en Geraint Thomas, waarom kan Jumbo-Visma dat dan niet met een klassecoureur als Van Aert, voor deze Tour?”

Het bewuste fragment begint vanaf 31.30 minuten.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed