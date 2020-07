Alpecin komt met ludieke tweet na nieuws over Storer

Alpecin Cycling heeft op ludieke wijze gereageerd op het nieuws van Michael Storer. WielerFlits wist gisteren te melden dat de 23-jarige Australiër is weggestuurd van het trainingskamp van Team Sunweb in Oostenrijk, nadat hij zich niet aan de interne voorzorgsmaatregelen wist te houden.

De beloftevolle Storer besloot tussen de trainingen door een fles shampoo te kopen en dat mag niet volgens de interne coronarichtlijnen van Team Sunweb. “We passen heel strikte voorzorgsmaatregelen toe tijdens ons trainingskamp in Kühtai, Oostenrijk. Het is puur uit voorzorg en Michael zelf heeft er alle begrip voor.”

“Topsport in coronatijd is een nieuwe situatie voor iedereen. Er wordt veel van mensen gevraagd en uiteraard hebben we ook alle begrip dat renners en personeel hieraan moeten wennen.” Mocht Storer in de toekomst weer een fles shampoo nodig hebben, dan kan hij contact opnemen met Alpecin Cycling. “We sturen het gratis op.”

These are crazy times, causing dificult situations for everybody involved. If you are a worldtour/pro conti cyclist or team and in need of shampoo, hairliquid or antibacterial handgel we will support and send this for free. Just contact us under support@alpecinprocycling.com pic.twitter.com/rfuUNqEpuE

— Alpecin Cycling (@AlpecinCycling) July 14, 2020