Renner Team Sunweb weggestuurd van trainingskamp

De ploegleiding van Team Sunweb heeft Michael Storer weggestuurd van het trainingskamp in Oostenrijk. De 23-jarige Australiër hield zich niet aan de interne voorzorgsmaatregelen en brengt volgens de ploegleiding daardoor de gezondheid van zijn ploegmaats in gevaar.

Team Sunweb houdt momenteel een trainingskamp in het Oostenrijkse Kühtai. Daar zijn de renners onderverdeeld in drie zogenoemde bubbels om het risico op coronabesmetting te beperken. Elke bubbel heeft zijn eigen vaste coach en soigneur.

In het hotel waar de ploeg verblijft zijn momenteel geen andere gasten welkom. Extra maatregel: renners en personeel is verzocht geen fysiek contact te hebben met de buitenwereld. Net daar ging Storer in de fout. De jonge Australiër zou vorige week toch het hotel verlaten hebben om, naar verluidt een boodschap te doen. Voldoende om hem naar huis te sturen.

“We passen heel strikte voorzorgsmaatregelen toe tijdens ons trainingskamp in Kühtai, Oostenrijk”, meldt de ploeg in een reactie aan WielerFlits. “Interactie met de buitenwereld willen we zoveel mogelijk beperken om het risico op infectie van de verschillende bubbels te minimaliseren. Niet alleen om zelf niet geïnfecteerd te raken maar ook de risico’s om het virus in het peloton te brengen te minimaliseren, wanneer we op 1 augustus terugkeren in competitie.”

Team Sunweb benadrukt dat het wegsturen van Storer geen strafmaatregel is, maar een besluit om de veiligheid te bewaken. “Het is puur uit voorzorg en Michael zelf heeft er alle begrip voor. Topsport in coronatijd is een nieuwe situatie voor iedereen. Er wordt veel van mensen gevraagd en uiteraard hebben we ook alle begrip dat renners en personeel hieraan moeten wennen.”

Nu ook de exacte reden: hij ging shampoo kopen. https://t.co/OBH3tE2jEw — Maxim Horssels (@Horssels) July 13, 2020