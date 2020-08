Alpecin-Fenix wint alle ritten Ronde van Vlaams-Brabant, Van der Poel opnieuw de beste zondag 9 augustus 2020 om 17:16

Ook David van der Poel is de snelste in de slotrit van de Ronde van Vlaams-Brabant. De Nederlander behaalde in Rillaar zijn derde ritzege door collega-veldrijder Toon Aerts te verslaan.

Alpecin-Fenix heeft daarmee alle vijf de etappes in de Ronde van Vlaams-Brabant 2020 gewonnen.

Van der Poel begon de rittenkoers voortvarend door de openingsetappe in Linden te winnen. Ook de vierde etappe in Kumtich was een prooi voor de broer van Mathieu. De andere etappes gingen naar ploegmaats Roy Jans (tweede etappe) en Jonas Rickaert (derde rit). De eindzege werd overigens niet behaald door het ProTeam, die was voor de Vlaming met die luistert naar de naam Niels Merckx.