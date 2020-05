Alpecin-Fenix wil Van der Poel in 2021 zijn groterondedebuut laten maken maandag 11 mei 2020 om 12:07

Alpecin-Fenix wil vasthouden aan het plan om Mathieu van der Poel in 2021 zijn groterondedebuut te laten maken. Als het aan de ploeg ligt, vormen de uitgestelde Olympische Spelen daarvoor geen struikelblok.

Eerst in 2020 schitteren in de olympische mountainbikewedstrijd van Tokio, om vervolgens een jaar later zijn debuut te maken in een grote ronde: dat was het gedroomde scenario voor Alpecin-Fenix en Van der Poel in aanloop naar dit seizoen. De uitbraak van het coronavirus gooide die plannen echter in de war en de Spelen werden uitgesteld. Van der Poel vreesde al te moeten kiezen tussen de Tokio en zijn groterondedebuut.

Bij zijn ploeg leeft nu tóch de hoop dat de Nederlander in 2021 zijn groterondedebuut kan maken, zegt teammanager Philip Roodhooft tegen Het Laatste Nieuws. “Concrete plannen kunnen op dit moment nog niet worden gemaakt. We moeten bekijken welke grote ronde het best te combineren valt met zijn olympische ambities: Giro, Tour of Vuelta. Maar we willen het niet nóg eens een jaar opschuiven. Want ook Mathieu zal in 2021 alweer een jaar ouder worden.”