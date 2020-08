Alpecin-Fenix versterkt zich met Lionel Taminiaux

Mathieu van der Poel krijgt er volgend jaar een Waalse ploegmaat bij. De 24-jarige Lionel Taminiaux maakt de overstap van Bingoal-Wallonie Bruxelles. Volgens onze bronnen gaat het om een tweejarige overeenkomst.

Lionel Taminiaux haalde in 2018 onder meer top 10-plaatsen in de beloftenversies van Parijs-Roubaix en Omloop Het Nieuwsblad. Maar ook als sprinter kan hij uit de voeten. Zo werd Taminiaux vorig jaar – als neoprof – derde in Rund um Köln en behaalde hij ereplaatsen in de Ronde van Wallonië en de Baloise Belgium Tour. Nog vorig jaar boekte hij zijn eerste zeges als beroepsrenner: de profkoers in Viane en de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle.

Na drie jaar deel te hebben uitgemaakt van het opleidingsteam van Wallonie Bruxelles stroomde Taminiaux in 2019 door naar het hoofdteam, maar volgend jaar wordt de talentvolle Waal dus ploegmaat van Mathieu van der Poel. Volgens onze bronnen gaat het om een contract van twee jaar.