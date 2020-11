Alpecin-Fenix telt twaalf kansen in Tour: “Mathieu voor de punchetappes”

“Winnen wordt niet evident, maar we zullen zeker ons mannetje staan.” Dat vertelde Christoph Roodhooft, teammanager van Alpecin-Fenix, aan Het Nieuwsblad in een reactie op het nieuwe parcours van de Tour de France, waar zijn ploeg volgend jaar debuteert.

Alpecin-Fenix verzekerde zich onlangs van de eindwinst in de Europe Tour en mag daardoor in 2021 als ProTeam deelnemen aan alle WorldTour-wedstrijden, waaronder de Tour. Roodhooft noemt de eerste paar dagen door Bretagne een ‘ferme start in een heel mooie regio’, één waar meteen kansen liggen voor zijn ploeg. “De wind is er altijd een factor en dat hebben we graag. Liever dit dan meteen een bergrit, waarin we met onze ploeg niets te zoeken hebben.”

In totaal telt de teammanager twaalf kansen waarin zijn ploeg kan proberen een etappe te winnen. “Mathieu van der Poel in de etappes voor de punchers zoals de Mûr de Bretagne, onze nieuwe aankoop Jasper Philipsen in de sprint zoals hij bewijst in de Vuelta en dan nog jongens zoals Xandro Meurisse en Petr Vakoc voor de overgangsritten. Winnen wordt niet evident, maar we zullen zeker ons mannetje staan.”