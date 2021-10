Alpecin-Fenix strikt Fabio Van den Bossche voor twee jaar: “Een grote eer”

Alpecin-Fenix heeft de komst van Fabio Van den Bossche bevestigd. De 21-jarige hardrijder en parttime baanwielrenner komt over van Sport Vlaanderen-Baloise en tekent een contract voor twee seizoenen, tot eind 2023. Van den Bossche noemt het een eer om deze transfer te maken.

“Ik ben heel blij en trots om volgend jaar deel uit te maken van Alpecin-Fenix”, geeft hij aan. “Het is een grote eer dat ik deze volgende stap kan maken in mijn carrière, en dat bij dit succesvolle team. Ik heb er vertrouwen in dat ik in deze structuur kan groeien naar de best mogelijke versie van mezelf. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan de successen van de ploeg.”

De transfer hing al even in de lucht. Van den Bossche heeft twee seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise achter de rug, maar daar lag zijn focus vooral op het baanwielrennen. Zo werd hij dit jaar tweede op het omnium tijdens het EK in Apeldoorn. Op de weg was hij onder meer twaalfde in de Tour de Wallonie en vijftiende in de Baloise Belgium Tour.