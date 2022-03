Alpecin-Fenix schuift in bezetting na positieve coronatest Oscar Riesebeek

Alpecin-Fenix heeft noodgedwongen moeten schuiven in zijn bemanning voor Parijs-Nice en de GP Monseré. Oscar Riesebeek is namelijk positief getest op het coronavirus en moet de Koers naar de Zon aan zich voorbij laten gaan.

Voor Riesebeek is zijn positieve coronatest een domper. De 29-jarige renner begon het nieuwe seizoen in de Volta ao Algarve, maar zou de Portugese ronde door een val in de slotetappe niet uitrijden. Bij zijn val kneusde hij diverse ribben en liep hij schaafwonden op, waarvan hij moest herstellen. In Parijs-Nice zou hij terugkeren in het peloton, maar zijn rentree moet hij nu nog wat langer uitstellen.

Riesebeek wordt vervangen door Senne Leysen, die aanvankelijk voor de GP Monseré op het rooster stond. De 25-jarige Belg wordt op zijn beurt vervangen door Julien Vermote.