Alpecin-Fenix rekent op De Bondt en Vermeersch in E3 Saxo Bank Classic

Alpecin-Fenix schuift in de E3 Saxo Bank Classic twee Belgen naar voren. Het ProTeam rekent vrijdag, bij afwezigheid van de in Italië koersende Mathieu van der Poel, op Dries De Bondt en Gianni Vermeersch.

Voor sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen is er ook geen plek in de E3-ploeg, zij focussen zich op Gent-Wevelgem van zondag. Naast De Bondt en Vermeersch gaan ook Scott Thwaites, Michael Gogl, Tobias Bayer, Edward Planckaert en Silvan Dillier van start in Harelbeke.

Ook de selecties van Movistar en Uno-X voor de E3 Saxo Bank Classic zijn gepresenteerd. Het Spaanse team heeft Iván García als kopman opgenomen in de selectie, terwijl het Noorse ProTeam onder meer Rasmus Tiller en Lasse Norman Hansen meeneemt.

Groupama-FDJ reist met Stefan Küng en Kevin Geniets af naar Harelbeke voor de E3 Prijs. Ook heuvelspecialist Valentin Madouas is van de partij.