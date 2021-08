Alpecin-Fenix presenteert ploeg met Tim Merlier voor Benelux Tour

Tim Merlier is het voornaamste speerpunt bij Alpecin-Fenix voor de Benelux Tour, die maandag begint. Op de eerste, derde en vierde dag heeft de sprinter mooie kansen om mee te strijden om de overwinning. Mathieu van der Poel moet de ronde vanwege rugproblemen noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.

De naam van Tim Merlier springt in het oog in de formatie van Alpecin-Fenix. De West-Vlaamse sprinter gaat op voor zijn derde Benelux Tour; bij zijn twee eerdere deelnames in 2017 en 2020 (toen de ronde nog de BinckBank Tour heette) wist hij nog niet te winnen. Dit seizoen is Merlier aan een sterk jaar bezig en schreef hij onder andere een etappe in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France op zijn naam.

Dries De Bondt, Oscar Riesebeek en Petr Vakoč hebben de kwaliteiten om voor een klassement te gaan. De Bondt was dit seizoen zeventiende in de Baloise Belgium Tour, Riesebeek was daar zelfs achtste. Vakoč eindigde onlangs zeventiende in de Arctic Race. Met Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch heeft Alpecin-Fenix nog twee snelle mannen in het team. Senne Leysen maakt de selectie compleet.

“Titelverdediger Mathieu van der Poel is er weliswaar niet bij, maar we gaan er alles aan doen om hem de komende week trots te maken”, aldus de ploeg.

Selectie Alpecin-Fenix voor de Benelux Tour (30 augustus-5 september)

Dries De Bondt

Senne Leysen

Tim Merlier

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek

Petr Vakoč

Gianni Vermeersch